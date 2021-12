Príncipe italiano se casa com brasileiro no Rio de Janeiro

O príncipe italiano Giulio Durini di Monza casou-se com o brasileiro Henrique Mollica, com quem mantinha uma relação homoafetiva há três anos.

A cerimônia reuniu apenas 14 convidados numa mansão no bairro carioca da Glória e foi realizada no início do mês de agosto.

Com a união oficializada, Henrique é o primeiro homem brasileiro a entrar para o Livro de Ouro da Nobreza Europeia, e passa a dividir os mesmos títulos que o companheiro.

Na Itália ainda não é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, lamentou o príncipe Giulio, conforme a colunista Hildegard Angel.

