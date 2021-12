Príncipe Harry virá ao Brasil em junho

O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, fará uma visita oficial ao Brasil e ao Chile em junho, mês da Copa do Mundo, informou nesta sexta-feira, 4, o Palácio de Kensington, sua residência oficial.



Em comunicado, o palácio afirma que a viagem foi organizada pelo Ministério das Relações Exteriores e que o objetivo é reforçar as relações do Reino Unido com esses dois países.



Embora as datas da viagem não tenham sido divulgadas, estima-se que aconteça durante a Copa, na qual a Inglaterra é uma das principais equipes, mas ainda não sabe se o príncipe, de 29 anos, assistirá a algum jogo de futebol.



Antes de vir à América Latina, Harry fará uma visita oficial à Estônia e à Itália.



Na Estônia, o príncipe agradecerá às forças armadas do país pelo apoio aos militares britânicos no Afeganistão, pois os estonianos estiveram sob comando do Reino Unido desde 2006.



Durante a estadia nesse país, o filho do príncipe Charles e a falecida Diana de Gales, que tem categoria de capitão do regimento de cavalaria dos Blues and Royals, se reunirá com soldados estonianos feridos, segundo o palácio de Kensington.



Na Itália, o príncipe participará de cerimônias pela Segunda Guerra Mundial, especialmente o 70º aniversário das batalhas de Monte Cassino.



As batalhas de Monte Cassino tiveram lugar entre janeiro e maio de 1944 e nelas participaram forças do Reino Unido, Polônia, Canadá, França, Índia, Nova Zelândia e Estados Unidos.



O príncipe - o quarto na linha de sucessão ao trono britânico - fez sua primeira viagem oficial em nome da rainha em 2012, a Belize, Bahamas e Jamaica, como parte das celebrações pelos 60 anos do trono da rainha Elizabeth II.



No mês passado, o príncipe anunciou a realização, em setembro deste ano em Londres, de jogos paralímpicos nos quais participarão soldados feridos em combate, que levará o nome de jogos "Invictus".

