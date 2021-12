Primavera começa hoje com mudanças no regime de chuvas

A primavera começa às 17h44 (horário de Brasília) deste domingo, 22, no segundo equinócio do ano, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Conhecida como "estação das flores", a época marca a mudança no regime de chuvas e temperaturas na maior parte do Brasil, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na primavera, as temperaturas aumentam gradativamente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

As chuvas passam a ser mais intensas e frequentes nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, marcando o período de transição entre a estação seca e a estação chuvosa. Segundo o Cptec, com a primavera, iniciam-se as pancadas de chuva no final da tarde ou à noite, devido ao aumento do calor e da umidade que se intensificam gradativamente. Em algumas ocasiões, podem ocorrer raios, ventos fortes e queda de granizo.

Na Região Sul, aumenta a ocorrência de raios e de "complexos convectivos", sistemas que provocam grande quantidade de chuva em períodos relativamente curtos.

Nas regiões Norte e Nordeste, há pouca variação de temperatura. Nos meses de setembro, outubro e novembro, a maior parte da Região Nordeste está na estação seca, onde há baixos registros de chuvas - exceto no sul dos estados do Piauí, Maranhão e no oeste da Bahia.

As estações do ano são fenômenos naturais e ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano de órbita e pelo movimento do planeta em torno do Sol. Nessa perspectiva, em setembro o Sol chega à Linha do Equador, indo do Norte para o Sul - o que marca o equinócio de primavera no Hemisfério Sul e de outono no Hemisfério Norte.

