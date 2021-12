Prima de Scheila Carvalho que estava sumida é localizada

A ex-dançarina do grupo "É o Tchan", Scheila Carvalho, agradeceu nas redes sociais o apoio dos fãs e a polícia por ter encontrado sua prima Caroline Magacho de Carvalho, 18 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira, 18.

A polícia divulgou o desfecho do caso nesta sexta-feira, 20, em Juiz de Fora (MG), onde a vítima mora. Ela foi encontrada em um apartamento no Bairro Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense, sozinha. A Polícia acredita que o caso possa ter ligação com o tráfico internacional de mulheres.

"Estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e, claro, a vocês que ficaram na torcida, oraram, se preocuparam. A minha prima foi encontrada e ela está muito bem", disse Scheila no vídeo publicado no Instagram.

Muito obrigada pelas orações!!!! Deus é fiel!!!! Os meus agradecimentos tb à todos os policiais envolvidos na busca!! #Deuséfiel #deusnocomando #obrigadameudeus Um vídeo publicado por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial) em Mai 19, 2016 às 6:04 PDT

