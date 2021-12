PRF reforça fiscalização nas estradas federais

Brasília - O governo lançou nesta quinta-feira, 19, a terceira edição da Operação Rodovida que visa a reduzir acidentes graves nas rodovias durante as festas de fim de ano, férias e o carnaval. A operação ocorrerá nos 100 trechos apontados como os mais perigosos das rodovias federais do país, conforme levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre eles, estão trechos da Rodovia BR-324, na Bahia; Litoral Sul, em Santa Catarina; da Fernão Dias, em Minas Gerais; e da Novadutra, em São Paulo. Cada trecho equivale a 10 quilômetros. A lista completa está disponível no site do Ministério da Justiça.

Segundo os dados, o trecho mais perigoso do país fica entre o quilômetro 200 e o quilômetro 210 da Litoral Sul (BR-101), em Santa Catarina, onde foram registrados 1.049 acidentes, com 516 feridos e 13 mortos em 2013. O Brasil tem cerca de 50 mil quilômetros de estradas federais.

De acordo com o coordenador-geral substituto da PRF, Stênio Pires, este ano, mais de 26% dos acidentes, 19,4% dos acidentes com feridos e 9,6% dos acidentes com mortes em rodovias federais ocorreram nos 100 trechos mais perigosos. "Nas rodovias federais, a gravidade dos acidentes está intimamente relacionada ao excesso de velocidade", disse.

A PRF prevê mais de 1.130 ações de fiscalização, nas quais serão usados 920 novos veículos e mais 130 radares móveis. A fiscalização vai verificar a condução dos motociclistas, alta velocidade, ultrapassagem e consumo de bebida alcoólica. Os agentes também irão trabalhar em vias que dão acesso aos trechos perigosos. A operação ocorrerá de 19 de dezembro a 31 de dezembro 2013 e será retomada de 21 de fevereiro a 9 de março de 2014.

Desde o início da Rodovida, houve queda de 24,5% na taxa de mortes nas estradas por milhão de veículos, apesar do aumento de 17,5% da frota.

A operação inclui a campanha Resgate, que este ano traz imagens de um resgate de um acidente real em uma rodovia mineira devido à uma ultrapassagem inadevida. A ideia é conscientizar os motoristas sobre dirigir com cuidado. "Nós só vamos conseguir chegar a patamares elevados de redução [de acidentes] quando elevarmos o nível de conscientização das pessoas", avaliou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Para o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, esta é uma forma de provocar a população e mostrar que o tema é sério.

Além da PRF, participam da operação os departamentos de trânsito estaduais e as polícias militares.

