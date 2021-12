Preta Gil é vítima de racismo em rede social: 'Chocante'

A cantora Preta Gil foi vítima de ataques racistas, que teriam sido feitos por um grupo intitulado #MM. A artista - que usou o SnapChat na madrugada desta terça-feira, 26, para denunciar o caso - afirmou que ficou chocada com a situação.

O ataque teria ocorrido no perfil de Preta Gil, que é filha do cantor baiano Gilberto Gil, em uma rede social. "Meu Facebook foi atacado por um grupo intitulado #MM. Estou em estado de choque. Chocante! Racismo é crime. Será que eles não sabem ainda? O mais triste é que a maioria são crianças! Já com tanto ódio no coração!", postou ela.

Infelizmente, esta não foi a primeira vez que racistas atacaram artistas negros. Taís Araújo também foi alvo de comentários racistas ao postar uma foto em seu perfil do Facebook. O episódio causou indignação e anônimos e famosos prestaram apoio a ela usando a hashtag #SomosTodosTaisAraujo.

A hashtag que serviu de apoio para Taís foi inspirada em #SomosTodosMaju, após uma história semelhante à da atriz ter acontecido com a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju do "Jornal Nacional". Ela foi vítima de comentários preconceituosos na página oficial do telejornal no Facebook, em julho de 2015, logo quando se destacou pela cobertura da previsão do tempo.

Na época, o apresentador William Bonner gravou um vídeo promovendo a hashtag, que foi publicado no perfil do jornal na mesma rede social. "Queríamos dar um recado pra vocês: somos todos Maju", disse Bonner. No Twitter, o assunto foi um dos mais comentados no Brasil. Em resposta a uma das críticas recebidas no Twitter, Maju não perdeu o bom humor e escreveu: "Beijinho no ombro".

Também em julho, um show de Nego do Borel acabou em confusão em uma boate no Rio. O funkeiro teria sido atacado verbalmente por um homem com xingamentos racistas e homofóbicos. Ele acabou se alterando e se jogando do palco em direção ao rapaz que o estava insultando.

A confusão teve fim quando os seguranças retiraram o funkeiro da plateia e o levaram para o camarim. O cantor chegou a pedir desculpas a seus fãs por causa da briga e, dias depois, desabafou em outro show. "Tenho orgulho de ser preto, funkeiro e favelado", disse ele, chorando.

Em junho de 2015, a cantora Ludmilla recebeu uma ofensa em seu perfil no Instagram. "Nojo negra macaca feia", escreveu o seguidor. A funkeira respondeu ao comentário preconceituoso. "Pessoas como você deveriam estar atrás das grades e não nas redes sociais, seu racista hipócrita", disse ela.

Ludmilla ainda ressaltou, em um comunicado após o ocorrido, que a polícia deveria fiscalizar mais esse tipo de comentário na web. "Acho que a polícia brasileira deveria ficar mais de olho na internet. Ainda tem gente que acha que internet é terra de ninguém e fica agindo dessa forma, ofendendo não só a mim, mas a outras pessoas também", disse. "Eu abomino qualquer tipo de preconceito", completou.

No ano de 2012, o cantor Thiaguinho contou em entrevista ao jornal "Folha de São Paulo" que foi vítima de preconceito ao ir almoçar em um restaurante de short, camiseta e chinelo. "Quando o manobrista trouxe o meu carro e eu fui entrar, ele colocou a mão na frente. Não achou que aquele carro pudesse ser o meu e perguntou: 'Você é o dono?'", lembrou ele.

"Quando alguém vê um negro com um carrão, logo perguntam: 'É jogador ou pagodeiro?'. Ou seja, no Brasil o negro só pode ter dinheiro se tiver uma dessas duas profissões. E vivem me perguntando se sou jogador", desabafou Thiaguinho.

Ainda em 2011, Preta Gil abriu um processo contra o deputado federal Jair Bolsonaro. Durante entrevista ao programa "CQC", o deputado afirmou que não discutiria "promiscuidade" ao ser questionado pela cantora sobre como reagiria caso o filho namorasse uma mulher negra.

"Advogado acionado, sou uma mulher negra, forte e irei até o fim contra esse deputado racista, homofóbico, nojento", desabafou Preta, na época.

Porém, em maio deste ano, o inquérito foi arquivado. Ao analisar o caso, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, registrou que a emissora não disponibilizou a íntegra da gravação da entrevista, mas somente sua versão editada. Por isso, não foi possível verificar se a declaração de Bolsonaro se relacionava à pergunta feita.

