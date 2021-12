Presos incendeiam 5 caminhões durante fuga e interditam a BR-116

Um grupo fortemente armado com fuzis explodiu um muro da Penitenciária Estadual de Piraquara, no Paraná, libertando pelo menos 29 detentos. Durante a fuga, por volta das 3h30, cinco caminhões e dois carros foram incendiados na altura do km 85 da BR-116, na região metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Até as 10h40, o engarrafamento no sentido São Paulo já passava dos 30 quilômetros. No sentido contrário em Quatro Barras (PR), o trânsito foi liberado ainda na madrugada.

Até o fechamento dessa reportagem, nenhum detento havia sido recapturado. Um helicóptero da Polícia Militar e outro da Polícia Rodoviária Federal sobrevoam o local em busca dos fugitivos.

Esta não é a primeira fuga no Presídio de Piraquara. Em janeiro de 2017, 28 presos também explodiram o muro da penitenciária para fugir.

adblock ativo