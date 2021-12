Detentos de um presídio em Araguaína, no estado do Tocantins, surpreenderam policiais civis com sua artimanha ao domesticarem um camundongo,para transportar drogas dentro do Presídio Barra da Grota.

Em vídeo divulgado pelos policiais é possível ver o animalzinho amarrado com um barbante. De tão dócil que estava, o rato chegou a aceitar um "cafuné" de um agente.

Presos domesticam rato para transportar drogas em presídio



"Eles amarraram uma linha de crochê no rabo do rato e usavam ele para levar [drogas e outros materiais] de um pavilhão ao outro. Quando o animal chegava no destino, o preso pegava o rato e puxava o cordão com os objetos", explicou o diretor.

Além do ratinho, na operação realizada em um dos pavilhões do presídio, foram encontradas 29 trouxas de maconha e 23 de cocaína.

Os agentes informaram que após a captura do animal, ele foi libertado em um matagal perto da prisão. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar o dono do animal.

Ficção

Um fato parecido aconteceu em uma série de comédia da rede de streaming, Netflix. Na série, "Orange is The New Black", que se passa em um presídio feminino, as detentas domesticam baratas, para traficar cigarros dentro da prisão.

