Preso posta selfie durante fuga de cadeia em Manaus

Um preso fugiu do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) em Manaus, no Amazonas, e, para comemorar o feito, resolveu fazer e postar selfie junto com outro fugitivo. A postagem foi feita na conta do detido, conhecido Brayan Bremer, no Facebook.

>> Oitenta pessoas morrem durante rebelião em presídio de Manaus

Na legenda da imagem, ele escreveu "Na 'fulga' da cadeia". A foto recebeu vários comentários e já foi compartilhada por mais de 4 mil pessoas, além de receber cerca de 8,6 mil curtidas às 9h.

Uma pessoa criticou a publicação: "O povo aqui achando graça e tal, pensem num cara desse solto. Um perigo para a sociedade". Outro pediu "misericórdia". Uma terceira pessoa comentou que "tem que capturar e matar esse vagabundo".

Dos homens que conseguiram fugir, 15 já foram recapturados, mas ainda existem outros que continuam foragidos. Ainda em Manaus, oitenta pessoas morreram durante uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no mesmo momento da fuga no Ipat.

