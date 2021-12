Preso é flagrado tentando fugir de delegacia em saco de lixo

Um preso tentou fugir de uma delegacia de Curitiba, no Paraná, de forma inusitada. O rapaz se escondeu em um saco de lixo, mas teve a fuga frustada porque o funcionário de limpeza desconfiou do volume da embalagem.

Após ser descoberto, o detento, que não teve o nome divulgado, foi levado de volta para a cela.

A delegacia, de onde ele tentou escapar, tem capacidade para oito presos, mas abriga 44. A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp-PR) disse, para o G1 do Paraná, que a transferência dos detentos só pode ser feita com autorização do Comitê de Transferência de Presos (Cotransp).

