Presidente em exercício, Alcolumbre estende seguro a pescadores prejudicados por vazamento

O presidente da República em exercício, Davi Alcolumbre, anunciou nesta quinta-feira, 24, a assinatura de um decreto presidencial estendendo por mais dois meses o seguro-defeso a 60 mil pescadores prejudicados pelo vazamento de petróleo no litoral nordestino.

O senador ainda prometeu editar uma medida provisória para ajudar a reduzir os danos ambientais com mais agilidade. As informações são da Agência Senado.

"Esse drama que vivemos é um caso único, de proporções inimagináveis, mas nossa estada como presidente em exercício, acompanhado de todas as autoridades aqui, significa a preocupação do governo central sobre o que fazer para diminuirmos os danos", disse Davi por meio de nota.

Acompanhando o presidente em exercício durante visita a região, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu que o governo federal tem disponibilizado tecnologias, equipes e parcerias internacionais para identificar as causas do vazamento desde o início do problema.

"Desde as primeiras manchas que surgiram, os esforços para monitoramento e identificação têm sido feitos. Ao contrário do que foi equivocadamente pensado, sistemas de monitoramento sofisticados foram acionados de pronto. Da mesma maneira, o avião-radar do Ibama vem sobrevoando o litoral brasileiro do Maranhão à Bahia, mas a mancha tem aparecido somente próximo às praias. E o trabalho que vem sendo feito, de forma impecável, é a retirada desse material do mar, tão logo ele toca a costa" disse o ministro.

