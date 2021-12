Presidente do STJ autoriza Crivella a acompanhar enterro da mãe

O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, vai poder acompanhar o velório e o sepultamento da mãe, previsto para o interior de Minas Gerais, na quarta-feira, 30. Quem autorizou, nesta segunda-feira, 28, a saída de Crivella da prisão domiciliar para o velório foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.

O ministro determinou que Crivella, que cumpre medidas cautelares em prisão domiciliar, seja acompanhado por escolta, como estabelece a Lei de Execuções Penais.

"Defiro o pedido a fim de que o paciente, Marcelo Bezerra Crivella, compareça ao velório e sepultamento de sua genitora, Dona Eris Bezerra Crivella, no dia 30/12/2020, das 6h às 18h, mediante escolta. Após as 18h do dia 30/12/2020, o paciente retornará imediatamente à prisão domiciliar, comunicando-se a esta Presidência o seu recolhimento", ordenou o ministro.

Eris Bezerra Crivella morreu, na madrugada desta segunda-feira, 28, aos 85 anos, em sua casa no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio. A causa não foi divulgada.

