Presidente do IBGE pede demissão após corte no Censo

A presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro Guerra, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira, 26. Ela, que assumiu o cargo em fevereiro de 2019, alegou motivos pessoais e de família.

O pedido de demissão ocorreu um dia depois de o Congresso cortar R$ 1,76 bilhão no orçamento do Censo 2021, pesquisa que faz uma radiografia da população brasileira.

O IBGE esperava ter R$ 2 bilhões para o estudo em 2021. Mas o relatório do orçamento, feito pelo senador Márcio Bittar (MDB), reduziu o valor para R$ 71 milhões - 3,5% que foi estabelecido pelo governo.

O censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico de uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. A última pesquisa do tipo feita no Brasil foi em 2010.

“Além de ser um instrumento fundamental para o pacto federativo e a calibragem da democracia representativa, a contagem da população permite a determinação dos públicos-alvo de todas as políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal”, escreveu Susana em artigo no jornal O Globo publicado nesta semana.

Em nota, o IBGE informou que Susana seguirá no “cargo até a transição para o novo presidente a ser indicado”.

