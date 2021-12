Presidente da EBC e secretário ironizam frase de Taís Araújo sobre racismo

Uma declaração sobre racismo da atriz Taís Araújo movimentou as redes sociais nos últimos dias. Em uma palestra sobre criação de crianças, ela, que tem dois filhos, falou a cor do filho faz com que "as pessoas mudem de calçada no Brasil".

Após repercussão, a atriz foi alvo de críticas, inclusive do presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Laerte Rimoli, que compartilhou postagens ironizando a frase. Uma publicação mostra uma criança correndo de Taís e do filho dela. Em outra, um passageiro pula de um avião quando descobre que a artista está a bordo.

Após a repercussão, o presidente da EBC apagou as postagens e pediu desculpa.

Laerte não foi o único a criticar Taís Araújo. O secretário de Educação do Rio de Janeiro, Cesar Benjamin, chamou a frase de "idiotice racial". Ele reconheceu que há racismo no país, mas disse que é um exagero falar em alguém mudar de calçada por conta de uma criança negra.

Palestra

A frase polêmica foi dita durante o projeto TECx em São Paulo, onde a atriz foi convidada para falar como sobre "Como criar crianças doces em um país ácido". Ela falou sobre machismo, racismo e outras formas de preconceito.

"Quando engravidei do meu filho, eu fiquei muito, mas muito aliviada de saber que no meu ventre tinha um homem. Porque eu tinha a certeza de que ele estaria livre de passar por situações vivenciadas por nós, mulheres. Teoricamente, ele está livre, certo? Errado. Errado porque meu filho é um menino negro e liberdade é um direito que ele não vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator - mesmo com seis anos de idade", disse a artista.

