Presidente da Anac prevê "problemas pontuais" com greve nos aeroportos

São Paulo - A presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira, pediu nesta quarta-feira, 22, à população que se prepare para a greve dos aeroviários e aeronautas, marcada para começar nesta quinta, 23, antevéspera de Natal. O Sindicato dos Aeroviários confirmou a paralisação. Não houve acordo entre os sindicatos e as empresas aéreas em reunião ocorrida na terça, 21.

“Os passageiros devem se informar, procurar saber, antes de sair de casa, se tem algum movimento de greve significativo, se realmente os voos estão sendo impedidos de decolar”, disse Solange Vieira, após vistoriar o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Apesar de reconhecer a possibilidade de problemas nos aeroportos na véspera do Natal, a presidente da Anac afirmou que a paralisação, se ocorrer, não trará grandes consequências. “Amanhã não haverá uma paralisação grande. Se houver alguma paralisação, será em alguns pontos, o que será facilmente controlado”, disse.

Segundo ela, a afirmação de que os problemas serão pontuais se baseia em conversas que a Anac mantém com os sindicatos de trabalhadores do setor. “A gente tem conversado com comissários, tripulantes, pessoal de terra. O Ministério da Defesa está conversando com os sindicatos. Os sindicatos sabem da importância para o país da aviação funcionar no dia de amanhã”.

De acordo com Solange Vieira, em caso de paralisação, a Justiça irá julgar a legalidade do movimento.

