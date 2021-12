Prefeitura do Rio faz postagem sobre 'BBB' e vira piada na Internet

A prefeitura do Rio de Janeiro cometeu uma "gafe" ao fazer uma postagem sobre o Big Brother Brasil (TV Globo) em seu perfil do Twitter, na noite desta segunda-feira, 6.

"A Emilly me irrita mas confesso que essa cena de despedida com Marcos me fez entrar na torcida para ela ficar amanhã", dizia o tuíte acompanhado das hashtags #TeamMarcos #TeamIlmar.

Alguns minutos depois, a publicação foi apagada e em seguida, o perfil pediu desculpas pelo equívoco: "Pedimos desculpas pelo tuíte publicado equivocadamente. Estamos aqui para falar apenas dos serviços da Cidade Maravilhosa". Mas, os internaurtas não perdoaram e o assunto rendeu muitas piadas nas redes sociais.

Estagiário da Prefeitura do Rio extremely putasso pic.twitter.com/dhOvFVR6io — Rafa (@rafaparisky) 7 de março de 2017

quem quer ser o social media da prefeitura do Rio? hahaha — Will Rodriguez (@will_rodriguez) 7 de março de 2017

Eu to morta com esse tweet da prefeitura do Rio kkkkkkkkkkkkkkk — c (@realittyzar) 7 de março de 2017

Dps de contratar um morto, a Prefeitura do Rio tweetou sobre #BBB. Isso tá tão zoado q acharia ok se postassem:OI MENINAS NO TUTORIAL DE HJ — snap: BrunoEtilico (@BrunoEtilico) 7 de março de 2017

@Prefeitura_Rio confundiu a conta tadinho! continua ai na campanha #TeamMarcos e #TeamIlmar só não esqueça da próxima confirmar a conta — Rosi 🍳 (@DoSorVitti) 7 de março de 2017

adblock ativo