Prefeito de Florianópolis é preso suspeito de organização criminosa

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (MDB), foi preso na manhã desta terça-feira, 18, suspeito de participar de uma organização criminosa.

De acordo com UOL, a organização estaria violando o sigilo de operações policiais em Santa Catarina, além de supostamente participar de um esquema para bloquear investigações de órgãos públicos.

Gean foi detido pela Polícia Federal (PF) na operação Chabu, que cumpre também mais seis mandados de prisão. O delegado da PF Fernando o Caieron e o ex-secretário da Casa Civil Luciano Veloso Lima também foram presos.

A assessoria da prefeitura informou que Gean Loureiro não tem ligação com os atos investigados na operação e que ele concordou em prestar as informações necessárias. Gean está aguardando para depor na Polícia Federal. A reportagem tenta contato com a defesa dos outros investigados.

As provas da investigação, de acordo com a a PF ao UOL, apontam prática de associação criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, tráfico de influência e corrupção ativa.

adblock ativo