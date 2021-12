Prefeito de Belo Horizonte vai ao STF contra liberação de missas e cultos

Intimado pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a cumprir a liminar expedida por ele que liberou celebrações religiosas presenciais no momento mais letal da pandemia, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse que acionou o tribunal para tentar derrubar a decisão de Nunes.

O pedido de suspensão foi enviado ao presidente da Corte, Luiz Fux, neste domingo, 4, pela procuradoria-geral do município, que vê na decisão potencial de ‘grave dano à ordem e à saúde públicas’.

“A crise sanitária é enorme e os sistemas locais de saúde estão operando acima do limite de capacidade de atendimento dos casos graves. Estados e Municípios estabeleceram restrições às atividades religiosas presenciais à luz das peculiaridades do avanço da pandemia em cada local bem como tendo em conta a capacidade real de oferecer atendimento médico adequado aos indivíduos em cada uma dessas localidades”, argumenta a prefeitura.

Logo quando a decisão de Nunes saiu, Kaliu disse, através da sua conta no Twitter, que não seguiria a determinação no município. Após isso, Marques intimou o gestor a cumprir a decisão, sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal.

Na capital mineira, igrejas católicas amanheceram com funcionamento restrito no Domingo de Páscoa e sem previsão de celebração de missas com a presença física de fiéis.

adblock ativo