Prefeito de Angical sofre acidente na BR-135

O prefeito de Angical, Leopoldo de Oliveira Neto, um vereador da cidade e o motorista ficaram feridos em um acidenta na BR-135, perto da entrada da cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle da caminhonete e capotou, descendo a ribanceira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas. O vereador e o motorista foram liberados e Leopoldo Neto foi encaminhado para o Hospital do Oeste com ferimentos leves.

