Prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza

Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, 15, em Fortaleza. O edifício que caiu se localiza na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Romário, disse que duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As informações iniciais são de que haveria 15 pessoas sob os escombros. Quatro pessoas já foram resgatadas; uma delas, sem vida.

Um trecho da rua está bloqueado para o atendimento das vítimas.

adblock ativo