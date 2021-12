O ex-presidente da Câmara municipal e pré-candidato a vereador de Patrocínio, interior de Minas Gerais, Cassio Remis (PSDB) foi executado após uma live pelo irmão do atual prefeito, Deiró Marra, na tarde da última quinta-feira (24).

A vítima fazia uma transmissão ao vivo onde criticava a gestão do prefeito por conta de uma suposta obra irregular, quando foi abordado por Jorre Marra, secretário de Obras e irmão do edil. “Está aqui agora o secretário que veio aqui para me agredir”, afirmou o vereador pouco antes da live ser interrompida.

De acordo com informações e vídeos publicados pelo jornal Estado de Minas, o secretário teria tomado o celular e levado para a Secretaria de Obras do Município. Remis chegou a segui-lo mas foi surpreendido na porta do órgão por um tiro que o atingiu na cabeça. Jorge Marra fugiu e segue foragido.

Em nota, o prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, se defendeu ao dizer que "nada teria a ver com discussão" e manifestou o luto pelo assassinato "uma tragédia, infelizmente pelas mãos do meu irmão". Foi decretado luto oficial de três dias no município.

Vídeo mostra momento em que a live e interrompida. Assista:

Da Redação Pré-candidato é executado por irmão de prefeito no interior de MG

adblock ativo