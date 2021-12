Porteiro que citou Bolsonaro recua em depoimento e diz que se enganou

O porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro possui residência prestou um novo depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 19. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo colunista do jornal "O Globo", Ancelmo Góis.

Segundo o Jornal Nacional, o porteiro teria voltado atrás sobre a informação de que Élcio Queiroz, um dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, teria entrado no condomínio informando se dirigir à casa 58, pertencente ao presidente Jair Bolsonaro, que na época atuava como deputado federal.

O porteiro teria alegado à PF que errou ao dizer que havia entrado em contato com "Seu Jair" e também em anotar o número 58 no registro do condomínio.

De acordo com fontes ouvidas pelo Jornal Nacional, o porteiro disse que teria ficado nervoso quando foi chamado pela Polícia Civil, nos dias 7 e 9 de outubro, e não corrigiu, mesmo sabendo que tinha anotado a casa 58 como o destino de Élcio.

A Polícia Federal confirmou que o porteiro prestou depoimento, mas não revelou detalhes sobre o que foi falado.

