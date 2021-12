Porsches batem durante suposto racha na Rodovia Bandeirantes

Dois carros esportivos da marca Porsche, avaliados em R$ 750 mil cada um, colidiram no sábado, 19, no quilômetro 58 da rodovia dos Bandeirantes, próximo de Jundiaí, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que os pilotos dos veículos estivessem disputando um racha. Eles, que saíram ilesos do acidente, disseram aos policiais que foram fechados por um caminhão. Os carros foram apreendidos.

Outros dois carros acabaram se chocando no local, mas ninguém ficou ferido. O acidente causou lentidão de oito quilômetros na rodovia. Apenas uma faixa foi interditada, mas os motoristas reduziam muito a velocidade para ver os carros envolvidos no acidente.

Conforme o tenente Daniel Dworak, do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, com sede em Jundiaí, outros motoristas ligaram para denunciar que pelo menos doze automóveis esportivos de luxo seguiam pela rodovia em excesso de velocidade. As testemunhas relataram ainda que os carros estavam sendo filmados por um helicóptero que dava rasantes na rodovia.

Abordado por policiais quando pousou em local não autorizado, o piloto do helicóptero disse que havia sido contratado para um evento de carros esportivos. Ele estava acompanhado de um profissional de imagem com uma filmadora.

A polícia requisitou as imagens para apurar as causas do acidente e eventual imprudência dos motoristas, expondo ao risco outros usuários da estrada. Os veículos e o helicóptero foram apreendidos. Ninguém foi preso.

