Porco-espinho "voador" fere cabeça de mulher no Rio

Uma moradora do Rio de Janeiro foi vítima de um porco-espinho "voador" na última quarta-feira, 15. A dona de casa Sandra Nabuco, de 52 anos, passeava com o cachorro no bairro da Gávea, na Zona Sul do Rio, quando o porco-espinho caiu de um poste e acertou em cheio a sua cabeça.

Cerca de 200 espinhos atingiram o couro cabeludo de Sandra, que precisou ser atendida em um hospital da região.

Em entrevista ao jornal Extra, a dona de casa falou sobre o susto. "Eu estava caminhando com meu cãozinho na Avenida Marquês de São Vicente, na Gávea, perto do Instituto Moreira Salles, quando, do nada, senti um baque na minha cabeça. Olhei para o chão, vi um bicho. Coloquei a mão na minha cabeça e senti os espinhos. A dor era enorme", revela.

Sandra foi atendida por um cirurgião, que retirou os espinhos com uma pinça, sem anestesia. Após voltar para casa, ela publicou as fotos dos espinhos em seu perfil no Facebook.

adblock ativo