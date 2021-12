População denuncia uso de animais vivos em presépio ao ar livre

Um presépio ao ar livre com animais vivos causou polêmica em Torrinha, cidade do interior do Estado de São Paulo. Moradores acusaram a prefeitura de maus tratos e denunciaram, pelas redes sociais, que os animais estavam expostos ao sol forte na tarde deste sábado, 9.

Contudo, o assessor de eventos da prefeitura, Marcio Torricelli, salientou que projeto tem o laudo veterinário e a declaração dos donos dos animais reforçando que eles estão sendo bem tratados.

O prefeito da cidade, Ronaldo Gasparelo (PV), também defendeu a ação da prefeitura e disse que os animais são habituados a viver em cocheira.

Mesmo assim, a prefeitura decidiu retirar os animais e informou que uma reunião será realizada nesta segunda-feira, 11, para avaliar a continuidade do projeto.

