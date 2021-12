A Ponte da Amizade, principal ligação entre Brasil e Paraguai, será reaberta nesta quinta-feira, 15. Desde 18 de março a travessia entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este, no país vizinho, estava bloqueada, isto é, praticamente sete meses, para evitar a propagação do novo coronavírus.

O Diário Oficial da União (DOU) publicou uma portaria na quarta, 14, autorizando a entrada e estrangeiros pelas vias terrestres entre o Brasil e o Paraguai, “desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro”.

O objetivo é reaquecer o turismo, visto que a pandemia atingiu o faturamento de lojas localizadas na fronteira, principalmente as de comércio de eletrônicos.

Nos primeiros 15 dias da reabertura, conforme o documento, apenas moradores de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste poderão atravessar a fronteira. Pela ponte, poderão transitar apenas os brasileiros com documento de identidade com expedição em Foz do Iguaçu, outros documentos, como comprovante de residência, não serão aceitos, de acordo com a direção de migração.

Além disso, nova portaria prorroga por mais 30 dias a restrição de entrada, no Brasil, de estrangeiros “por rodovias, por outros meios terrestres ou por transporte aquaviário”, por conta da pandemia.

A entrada de estrangeiros por via aérea, por qualquer aeroporto do país, está liberada desde o dia 25 de setembro e, na semana passada, o governo flexibilizou mais. As medidas vem sendo analisadas mensalmente.

A portaria, assinada pela Casa Civil e pelos ministérios da Saúde, Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública, autoriza, excepcionalmente, o trânsito de estrangeiro que estiver em país de fronteira terrestre com o Brasil e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu país de residência. Com isso, nesse caso, deve entrar mediante autorização da Polícia Federal (PF) e ir diretamente ao aeroporto. Para isso, deverá ser apresentada demanda oficial da embaixada ou do consulado do seu país e os bilhetes aéreos correspondentes.

Regras para a reabertura:

De acordo com o documento, só poderá passar pela Ponte da Amizade das 5h às 14h. Já a saída do país será livre em qualquer horário, segundo a direção.

Durante 15 dias, não será permitida a passagem de pedestres, apenas moradores em veículos.

Os brasileiros poderão circular na Cidade do Leste por um raio de 30 km da fronteira, caso a pessoa se registre na migração, passe por quarentena e comprove que tem seguro de saúde que cobre internação por Covid-19.

Também está liberado o transporte de cargas, transbordo de tripulação marítima e tráfego de residentes fonteiriços em cidades-gêmeas, bem como, ações humanitárias transfronteiriças.

