Policial persegue homicidas e descobre envolvimento da filha

Um policial participava de uma perseguição de acusados de cometer homicídio quando descobriu que a filha estava no grupo. Após o susto, o agente prendeu a filha e a colega e levou na delegacia. Giovana Medeiros, 21 anos, e Monique Guerra, 22, foram detidas dentro do carro de José Pereira, que foi assassinado após ser roubado.

De acordo com a polícia, a vítima parou para ajudar uma das jovens, que supostamente estava com o carro quebrado, quando foi rendido por um homem e outra mulher. Em seguida, o grupo usou o cartão da vítima em postos de gasolina. Depois do roubo, eles amarraram as pernas e braços de José Pereira e jogaram o rapaz vivo dentro da represa de Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo.

O corpo dele foi achado nesta quinta, 20, dois dias após o crime. A vítima deixa mulher e um filho recém-nascido.

