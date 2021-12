Policial é afastado após tentativa de sexo com criança

Um policial militada do 14º Batalhão de Sousa, no Sertão paraibano, foi afastado na manhã desta quarta-feira, 30, após vazar na internet mensagens pelo whatsapp em que ele pede para a namorada dopar as filhas, de 4 e 14 anos, com o intuito de ter relações sexuais com elas, como "prova de amor".

Segundo o major Rômulo Ferreira, comandante do 14º Batalhão, o PM suspeito foi afastado para manter a integridade física e não atrapalhar as investigações. A namorada do policial, que não teve a identidade revelada, vai prestar depoimento à polícia nos próximos dias. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil de Sousa.

"Vc (sic) terá a chance de me dar a maior prova de amor do mundo... Q (sic) é a sua própria filha", diz uma das mensagens. A mãe da menina rebate. "Ela é virgem, ela que tem que escolher com quem vai perder a virgindade, não eu". "Se você deixasse, dava para fazer tudo e ela nem acordaria. Ninguém nunca saberia, só eu e você. Realiza esse sonho meu, eu ia acabar de vez com essa obsessão", diz o PM. A mãe das meninas nega o pedido. "Faço de tudo por você menos isso (sic)".

