A filha de 3 meses de um policial militar de São Paulo caiu no chão quando o PM reagiu a um suposto assalto na porta de sua residência, em Campinas.

Nas imagens é possível ver que um homem com uma mochila se aproxima da família do policial na porta de casa e ameaça o grupo com uma arma escondida na mochila.

O caso aconteceu na terça-feira, 25. e foi registrado por câmeras de segurança da rua em que o PM reside. Na imagens é possível ver o momento em que ele atira no bandido e a criança cai.

Ao sacar a arma o PM tem o braço seguro pelo bandido e deixa a criança cair para atirar nele. O homem ainda saca uma arma que parece uma submetralhadora e foge.

Horas depois ele deu entrada numa emergência e depois foi transferido para um hospital sob escolta da PM paulista. O bebê teve ferimentos leves e passa bem. Confira o vídeo:

Da Redação Policial deixa bebê cair ao reagir a bandido; veja

