Policiais fazem selfies sorrindo ao lado de Rogério 157 após prisão

Imagens que circulam na internet mostram fotos no estilo "selfie" de policiais junto com o bandido Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, preso na manhã desta quarta-feira, 6. Em algumas das imagens, os policiais e o traficante aparecem sorrindo - em uma delas, uma policial está quase apoiada no ombro de Rogério e ambos estão sorrindo.

O delegado Gabriel Ferrando, titular da 12ª DP (Copacabana), um dos responsáveis pela prisão do traficante, disse em coletiva, que a comemoração dos policiais foi uma grande explosão de adrenalina. "Policiais comemoraram e alguns até se exaltaram. Eu reprovo, não acho certo", comentou o delegado.

Rogério foi preso na Favela do Arará, na zona norte do Rio de Janeiro, quando a polícia realizava uma operação integrada na comunidade, e na Mangueira e Tuiuti, na zona norte do Rio de Janeiro. Um efetivo de 2,9 mil homens das Forças Armadas, membros das polícias Civil, Militar e Federal participaram da ação.

O criminoso foi o responsável pelo tráfico na Rocinha depois que tirou o poder de seu antecessor e ex-aliado, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que também está preso.

Policiais rodeiam 157 após prisão durante selfie (Foto: Reprodução)

