Polícia vai investigar se Miguel foi jogado do 9º andar de prédio

A polícia civil de Pernambuco começou a investigar a possibilidade de Miguel Otávio, de 5 anos, ter sido jogado no 9º andar de um prédio em Recife. Quando o menino morreu, estava sob os cuidados da patroa de sua mãe, Sarí Corte Real, e foi deixado sozinho no elevador.

A nova linha de investigação considera a hipótese de Miguel não ter chegado sozinho ao local de onde caiu. Seria difícil para a criança de 1,15m passar por uma mureta de 1,20m para chegar a área dos condensadores de ar-condicionado do 9º andar, onde caiu.

Além disso, o menino teria que caminhar sobre os equipamentos de ar e passar por mais uma grade 1,30m com hastes de aluminío. Por esse motivo, peritos do Instituto de Criminalística retornaram ao prédio nesta semana.

No local não há câmera de segurança e a polícia ainda não tem nenhum suspeito ou indício de que alguém teria jogado Miguel. Mirtes, a mãe de Miguel, também pensa nessa hipótese. “Agora, mais calma, olhei atentamente as imagens feitas pela câmera do elevador. O meu filho desce no nono andar, abre aquela porta de incêndio e passa por ela como se tivesse encontrado alguém do outro lado. Quem poderia estar ali? Só a polícia poderá descobrir”, disse ela a revista Época.

Os próprios moradores já teriam levantado dúvidas sobre como Miguel conseguiria ter chegado ao ponto de onde caiu. “A história de que ele subiu na mureta, caminhou pelo duto de ar-condicionado e subiu pela grade não nos convenceu”, escreveu um morador, que publicou uma foto de si mesmo ao lado da mureta. “Reparem que tenho 1,75 metro de altura e até para mim essa janela é alta”, escreveu.

