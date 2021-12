Polícia uruguaia procura Belchior por dívida em hotel

A polícia do Uruguai está á procura do cantor Belchior por causa de uma dívida de R$ 30 mil em diárias de um hotel na cidade de Artigas, próxima à fronteira com o Rio Grande do Sul.

Segundo matéria veiculada no programa Fantástico, da TV Globo, nesta domingo, 18, o artista ficou hospedado com a mulher, Edna, entre julho do ano passado e maio deste ano, quando suspendeu os pagamentos alegando que o seu dinheiro estava bloqueado.

O cantor também tem dívidas no Brasil: um carro alugado por ele em 2009 que foi abandonado em Congonhas, em São Paulo, além de uma casa também alugada e não paga no mesmo ano. Somando as dívidas do hotel, dos carros e do aluguel da casa, o total chega a quase R$ 220 mil.

Considerado um dos maiores músicos da MPB, Belchior é autor de sucessos como "Velha Roupa Colorida", "Alucinação" e "Apenas um Rapaz Latino-americano".

