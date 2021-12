Polícia troca tiros com bandidos no Complexo do Alemão

Um intenso tiroteio aconteceu entre policiais, homens do Exército e criminosos por volta das 16h20 desta sexta-feira, 26, na favela da Grota, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O Exército ocupou todos os acessos à favela com ajuda da Polícia Militar (PM). A troca de tiros ocorre não apenas no Complexo do Alemão, mas também na Vila Cruzeiro, morro vizinho.

Ao todo, três pessoas morreram nesta sexta em confrontos com a PM na capital fluminense, segundo balanço parcial da corporação. Dois suspeitos foram presos e outros dois ficaram feridos. Após a fuga de criminosos depois da tomada da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, a polícia cercou o Complexo do Alemão, em busca dos traficantes. Dois veículos blindados M-113 da Marinha participaram da operação.



Desde a última quinta a polícia ocupa a Vila Cruzeiro na megaoperação que realiza contra o tráfico de drogas e a onda de crimes. Depois de quase 40 horas de intenso tiroteio, a polícia anunciou a tomada da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, quartel general da facção criminosa Comando Vermelho. Mais de 100 bandidos fortemente armados fugiram para o Complexo do Alemão, controlado pela mesma facção. A polícia, então, deu início hoje a uma operação no local.

Criminosos que se encontram na Vila Cruzeiro chegaram a dispararar contra um helicóptero da polícia que sobrevoava o local. Segundo a Polícia Militar (PM), a aeronave, blindada e que pertence à Polícia Civil, não sofreu danos e seus passageiros não ficaram feridos.



A operação mobilizou 430 homens entre policiais militares, civis e fuzileiros navais, que ajudaram a operar as viaturas blindadas da Marinha, equipadas com metralhadoras ponto 50. Foram elas que ajudaram a polícia a entrar na comunidade e ultrapassar as barricadas montadas por traficantes.





Ocupação – Aproveitando a ocupação da Vila Cruzeiro, policiais da equipe do delegado André Pieroni, da 21.ª Delegacia de Polícia, concluíram uma investigação que vinham realizando sobre os supostos traficantes Lúcio Mauro, o Biscoito, e Robertinho do Cajueiro, que mantinham na favela uma refinaria que abastecia de drogas bocas de fumo em morros no Meier e em Madureira.



Segundo policiais, os dois se aproveitavam do fato de a polícia não entrar na Vila Cruzeiro para manter ali escritório e laboratório de refino e endolação. Lá, foram apreendidos hoje cerca de 100 quilos de droga, material de endolação, máquina para contar dinheiro e produtos necessários para refino de cocaína.



O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), se reuniram hoje no Palácio Guanabara, sede do governo, para traçar estratégia conjunta de enfrentamento do tráfico no Estado. Também fizeram parte do encontro o comandante do Exército brasileiro, Enzo Martins Peri, e o responsável pelo Comando Militar do Leste, general Adriano Pereira Júnior.



Além deles, estavam presentes o comandante do 1.º Distrito Naval, vice-almirante Carlos Augusto e Souza, e o comandante do 3.º Comando Aéreo Regional (Comar), major brigadeiro-do-ar Elcio Picchi, assim como o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, e o superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio, Angelo Gioia, entre outras autoridades.

