Em parceria com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promove campanha com intuito de educar o cidadão no trânsito com foco em comportamentos seguros antes e durante a direção.

A ação procura fortalecer a fixação do número de emergência da PRF, o 191, para resultar mais agilidade no atendimento das ocorrências, diminuindo o tempo de resposta e tempo de atendimento às vítimas.

Uma série de quatro vídeos para TV aberta e outros quatro para veiculação em aeroportos e áreas comerciais, outdoors, busdoors, três spots de rádio, além de mídias impressas e digitais, como deezer e spotify, GPS e jogos mobile, compõe o esquema de publicidade da campanha.

Da Redação | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE Polícia Rodoviária Federal promove campanha educativa para o trânsito

