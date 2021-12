Polícia reconstitui cena em que Henry é encontrado desacordado no chão

Uma reprodução simulada no apartamento onde o menino Henry Borel Medeiros morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa Almeida, e com o médico e vereador Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho (Solidariedade), em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, foi realizada nesta quinta-feira, 1, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Peritos e agentes da polícia chegaram à residência do casal por volta das 14h. André França, advogado que defende Monique e Dr. Jairinho também acompanhou a reprodução e informou que seus clientes não iriam, como era o esperado e solicitado pela polícia.

Na simulação, os investigadores usaram um boneco com as mesmas características da criança, como peso e altura. Eles querem esclarecer detalhes como, por exemplo, em que posição o menino foi encontrado desacordado, qual a altura da cama que a criança estava e algumas pequenas informações sobre a dinâmica do possível acidente doméstico.

Na tarde da última quarta-feira (31/3), a defesa de Monique e Dr. Jairinho tentou adiar a reconstituição desta quinta, alegando que a mãe de Henry estaria em depressão. A polícia negou o pedido e decidiu manter a agenda da reprodução.

