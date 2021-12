Polícia prende um dos maiores traficantes da Bahia

O acusado de ser um dos maiores traficantes da Bahia, Hugo Péricles Ribeiro de Santana, conhecido como Hugo Péricles, foi preso em Aracaju, em Sergipe. De acordo com a Polícia Civil, Hugo foi localizado no Condomínio QualiVida Residence, no bairro Jabotiana, nesta quinta-feira, 28. Ele também é suspeito de assaltar bancos no interior do estado.



No momento da prisão, ele estava acompanhado da esposa, que já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Hugo também já esteve preso, mas foi liberado em 2015 pela Justiça, por meio de condicional.

Durante o período que esteve no presídio de Serrinha, Hugo liderava o tráfico de drogas na região das cidades de Euclides da Cunha e Ribeira Pombal.

A operação contou com o apoio da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe.

