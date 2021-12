Polícia prende suspeito de matar PM baiano em Maceio

A Polícia Militar de Maceió, em Alagoas, prendeu na noite deste sábado, 27, o suspeito de matar a tiro o subcomandante baiano Gutemberg Sacramento de Araújo Filho, segundo o site G1 Alagoas.

O suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso no bairro do Mutange. O PM, que era do batalhão da cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), foi morto por volta das 6h20 deste sábado, ao reagir a um assalto.

Gutemberg estava de férias e escolheu a capital alagoana para passar as festas de fim de ano com a família e amigos. A esposa da vítima e alguns amigos estiveram na cena do crime e reconheceram o corpo.

Na versão da esposa, Gutemberg teria saído para caminhar na praia e tomar banho de mar. A viagem de volta para casa da família estava prevista para a tarde deste sábado.

Uma câmera registrou o momento do crime

