Polícia prende suspeito de liderar venda ilegal de ingressos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deteve nesta segunda-feira, 7, Raymond Whelan, diretor da Match, empresa parceira da Fifa para a venda exclusiva de pacotes e camarotes para os eventos da entidade, como a Copa 2014.

Whelan, que foi preso no hotel Copacabana Palace, é apontado como a ligação entre a Fifa e uma organização que desviava e comercializava ingressos da Copa do Mundo.

A polícia colheu gravações autorizadas, com centenas de ligações telefônicas que comprovam o vínculo entre o executivo e o franco-argelino Lamine Fofana, integrante da quadrilha preso na semana passada.

Whelan saiu detido do hotel pelos fundos e foi levado à delegacia. Com mandado de busca e apreensão, a polícia fluminense encontrou no quarto do executivo cerca de cem ingressos.

O diretor da Match não é um funcionário da Fifa, mas mantém ligação direta com a entidade. Além da exclusivdade na venda de camarotes e pacotes corporativos, a empresa tem exclusividade no credenciamento de hotéis.

A empresa Infront Sports & Media, uma das acionistas da Match, é presidida por Phillip Blatter, sobrinho de Joseph Blatter, o presidente da Fifa. A companhia dele detém 5% da responsável pela venda de pacotes corporativos.

Ajuda de preso

O delegado responsável pela investigação, Fabio Barucke, da 18ª DP (Praça da Bandeira), disse que chegou ao nome do diretor da Match com a colaboração do advogado José Massih, um dos 11 presos sob suspeita de integrarem a quadrilha. "Ele foi imprescindível para chegarmos nessa pessoa. A Fifa enviou a lista dos credenciados, que bateu com as declarações dele", disse o delegado.

Entre os 11 presos está o franco-argelino Lamine Fofana, que inicialmente foi apontado como chefe da quadrilha. Conforme a polícia, Whelan seria o dono do celular oficial da Fifa que recebia ligações de Fofana interceptadas em centenas de gravações autorizadas pela Justiça na operação batizada de Jules Rimet. A reportagem tentou entrar em contato com a Fifa para questionar a entidade sobre a prisão de Whelan, mas não obteve resposta até as 16h30 desta segunda.

Ray Whelan é diretor executivo da Match Services, braço da empresa responsável por gerenciar as acomodações e a venda de ingressos VIPs da entidade. Entre as funções de Whelan estava a de vistoriar e credenciar os hotéis oficiais da Copa e a venda de pacotes VIps. O diretor passou os últimos anos correndo o Brasil, visitando as possíveis acomodações que seriam usadas nas cidades-sedes e também nas cidades que receberam centros de treinamento das seleções.

adblock ativo