Polícia prende massoterapeuta Paty Bumbum na zona oeste do Rio

Policiais do 42º DP (Recreio) prenderam nesta segunda-feira, 6, a massoterapeuta Patrícia Silvia dos Santos, conhecida Paty Bumbum, de 47 anos. Segundo informações da TV Globo, a prisão foi feita no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Patrícia já havia sido presa no dia 25, acusada de realizar procedimentos estéticos irregulares em uma clínica localizada na região de Jacarepaguá.

Na quarta-feira, ela prestou depoimento à Delegacia do Consumidor (Decon) do Rio de Janeiro. Segundo a delegada Daniela Terra, ela só respondeu a uma pergunta. "A única pergunta que Patrícia respondeu é se conhecia Valéria Santos. Ela disse que a conheceu no curso de formação (em massoterapia), mas nem tinha contato com ela e há anos não a encontra. Ela negou que tenha feito qualquer tipo de procedimento", afirmou a delegada.

Paty Bumbum realizava procedimentos estéticos há cerca de 13 anos. Ela havia sido indiciada por exercício ilegal da medicina e responderá também por lesão corporal e estelionato. Como esse crime é considerado de pequeno potencial ofensivo, com pena máxima de até dois anos de prisão, a massoterapeuta foi conduzida a prestar depoimento e liberada em seguida. Ela respondia à acusação em liberdade.

Ligação com Valéria dos Santos Reis

Uma das dúvidas que a Polícia Civil tenta esclarecer é a ligação entre Paty Bumbum e a massoterapeuta Valéria dos Santos Reis, suspeita de ter realizado o procedimento estético que causou a morte da modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos. Ela morreu no dia 20 de julho, horas após se submeter ao procedimento.

Pacientes de Paty Bumbum afirmam que, em determinadas circunstâncias, ela encaminha pessoas para Valéria. A polícia tem indícios de que as duas eram sócias em 2015.

