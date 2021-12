Polícia prende mais um líder de ataques a ônibus no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte informou ter prendido na madrugada desta terça-feira, 2, mais um homem suspeito de comandar os recentes ataques a ônibus e prédios públicos registrados desde sexta-feira, 29, em todo o estado. Daniel Silva de Carvalho, de 29 anos, foi apontado como um dos líderes da facção criminosa conhecida como Sindicato do Crime.

Em apoio ao traficante, João Maria dos Santos Oliveira, o João Mago, também preso há dois dias, Carvalho coordenava os atos de vandalismo do lado de fora da prisão. Ele foi preso em Natal, capital do estado. O delegado responsável pela ação afirmou que outros líderes também foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.

Na manhã desta terça-feira, o governador do estado, Robinson Faria, confirmou a transferência de cinco detentos do sistema prisional potiguar para o presídio federal de Mossoró. De acordo com o governador, esse grupo comandava os ataques de dentro do sistema prisional.

Desde a noite de sexta-feira, dezenas de incêndios e depedrações de ônibus e prédios públicos tem sido registrados no estado, após o governo decidir instalar bloqueadores de chamadas de celular nos presídios estaduais.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do estado, foram registradas até o momento 80 ocorrências 29 cidades. São 46 incêndios, 20 tentativas de incêndio, sete disparos contra prédios públicos, quatro apreensões de artefatos explosivos e três depredações. Segundo os dados, 72 pessoas foram presas ou apreendidas por ligação com os atos de vandalismo.

Ao todo, 27 veículos, entre ônibus e microonibus, foram incendiados. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município do Natal (Seturn) informou que os ônibus continuarão a ser recolhidos mais cedo que o de costume, às 21h30.

