Polícia monta força-tarefa para esclarecer morte do garoto Henry

A Polícia Civil do Rio de Janeiro criou uma força-tarefa, com diferentes áreas e especialidades de investigadores, para tentar esclarecer a morte misteriosa do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, que chegou morto em um hospital da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

O delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), já ouviu 17 testemunhas no inquérito e aposta nas provas periciais para a conclusão da investigação. Além dos laudos de exames de necropsia no corpo do menino, o material recolhido no apartamento onde ele dormia, em 8 de março, passa por exames minuciosos. Foram duas coletas de material para a realização da análise – uma no dia 29/3 e outra no dia 1º/4.

A polícia aguarda também a análise das mensagens que foram deletadas nos telefones celulares de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, mãe da criança, e do vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (Solidariedade), padrasto, na madrugada do último dia 8.

De acordo com depoimentos prestados por Monique e Jairinho na 16ª DP, eles assistiam a uma série na televisão, quando, por volta das 3h30, encontraram Henry caído no chão, com mãos e pés gelados e olhos revirados.

Com quase duas décadas de experiência, a perita legista Gabriela Graça, que dirigiu o IML e hoje é responsável pelo setor de Antropologia Forense do órgão, é taxativa:

“A perícia é a sentença desse caso”, disse, ao jornal Extra, que explica ainda que o profissional que fez os exames de necropsia elaborou um laudo complementar para dar mais subsídios a investigadores.

Gabriela Graça diz que, caso ainda pairem questões não esclarecidas, a possibilidade de exumação do corpo de Henry será avaliada. Mas ela frisa que autoridades só tomarão tal medida se for extremamente necessária à elucidação do caso.

