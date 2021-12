Polícia investiga desaparecimento de jovem que teria sido morta por ex após postar fotos de bíquini

A Polícia Civil do Rio investiga o desaparecimento de uma jovem identificada como Bianca Lourenço, de 24 anos, no Rio de Janeiro. Ela teria sido assassinada pelo ex-namorado após publicar uma série de fotos de biquíni.

Testemunhas afirmam que o suspeito tem envolvimento com o tráfico de drogas da Penha, na Zona Norte do Rio, e que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo informações do G1, uma pessoa próxima contou que os dois namoraram por pouco mais de um ano e que ele já havia demonstrado ser violento anteriormente.

De acordo com a testemunha, ele já chegou a ir armado à rodoviária para impedi-la de viajar e tentou sequestrá-la, mas não conseguiu.

Até o momento, não houve registro de desaparecimento ou do suposto homicídio na polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Penha, com base no que a polícia tem visto desde segunda-feira, 4, nas redes sociais.

Bianca desapareceu após voltar para a casa de parentes, em Nova Iguaçu. Conforme o G1, a família chegou a procurar o ex-namorado da jovem para pedir o corpo, mas ele afirmou "não ter feito nada" com ela.

