Polícia investiga "churrasquinhos" após encontrar 280 rabos

Você que come aquele bom e velho churrasquinho, com farofa e salada na esquina, fique de olho nessa informação. Após ter um total de 280 rabos de gato encontrados em sacos plásticos, a Polícia Civil de Minas Gerais, abriu inquérito para investigar a venda de churrasquinhos vendidos em festa na cidade de São Lourenço (distante a 390 Km de Belo Horizonte) que teve a presença de milhares de pessoas. As informações são do UOL.

Foram recolhidos no último sábado, 15, 150 rabos de gato em sacos plásticos azuis, na entrada de um bairro da cidade. No local é realizada a "Festa de Agosto", evento principal do ano para a cidade. O evento ocorreu no período entre 31 de julho a 10 de agosto e teve uma média de público de 10 mil pessoas por noite. A festa teve show de abertura com a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, além de show com Gusttavo Lima, Humberto & Ronaldo, Roupa Nova e Thiaguinho.

"As outras hipóteses iniciais, de magia negra ou pura maldade, estão descartadas. Pelo menos, por enquanto", disse o delegado Marcel Junqueira na manhã desta quinta-feira, 20, que é responsável pela 3ª Delegacia Regional de São Lourenço. "Agora, a principal linha de investigação é verificar se gatos foram usados para fazer churrasco durante a Festa de Agosto", afirmou Marcel.

Na terça-feira, 18, foram encontrados mais 50 rabos em um matagal próximo, e no início da noite da quarta-feira, 19, ativistas do Patrulha Animal de São Lourenço, encontraram mais cerca de 80 rabos de gato também em sacos plásticos, a aproximadamente 2 Km do munícipio. "Diferentemente dos outros rabos encontrados, estes últimos estavam em estado avançado de decomposição, possivelmente mortos há mais de dez dias. Isso nos leva a suspeitar que os gatos possam ter sido usados como alimento durante a realizada da Festa de Agosto", disse Junqueira.

Quatro barracas comercializaram o produto durante os dias de festas, disse o gerente de Vigilância Sanitária do município Luiz Roberto Miranda Bacha, na manhã desta quinta-feira, 20. "São barraqueiros conhecidos da prefeitura e que possuem estabelecimentos de alimentação na cidade. A polícia está investigando o caso, mas não acredito nessa hipótese da venda de churrasquinho de gato durante a festa", afirmou o gestor. Quatro barracas comercializaram o produto durante os dias de festas, disse o gestor.



Após o início da perícia ficou comprovado que os rabos dos animais tinham uma raspagem em forma de espiral produzida por alguma máquina que ainda não identificada. Ainda conforme o delegado, os rituais de magia negra normalmente utilizam gatos pretos. "Gato branco ou pardo, nem pensar, eles [os envolvidos com magia negra] não usam", afirmou.

