Polícia investiga caso do homem enterrado vivo; veja

A Polícia Civil de São Paulo confirmou que um homem foi encontrado enterrado vivo no Cemitério Parque do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A notícia ganhou repercussão esta semana, com a divulgação do vídeo do resgate no portal britânico Daily Mail.

Segundo o DM, uma mulher que visitava O túmulo da família viu quando braços para fora de uma cova. Ela disse que ouviu ruídos fracos e, em seguida, percebeu a movimentação de terra. O assunto vinha sendo tratado como falso, mas agora, segundo o carioca Extra, a polícia vai começar a investigar.

