Polícia identifica ladrão após vítima postar foto

Uma jovem flagrou o momento no qual um ladrão armado invadia sua casa de praia, no Guarujá, em São Paulo, graças a uma fotografia tirada enquanto seu namorado pulava na piscina. Após a publicação da imgam, no último sábado, 18, a Polícia Civil informou que já identificou o assaltante que invadiu a casa de veraneio.

A mulher, que estava de férias em uma casa alugada, não percebeu que tinha registrado a presença do ladrão até alguns dias depois, quando, segundo contou aos meios de comunicação, foi mostrar a foto para a sogra.

De acordo com a jovem, o ladrão entrou na casa no último fim de semana e roubou alguns pertences do grupo de amigos que estava na casa.

"O homem saltou o muro, rendeu todo mundo e abriu a porta para dois cúmplices, que também estavam armados. Eu conseguir correr para dentro da casa e me escondi atrás da porta de um quarto. O ladrão chegou a entrar, mas não me viu", relatou a vítima.

Na fotografia, é possível ver o momento exato no qual o homem, armado com uma pistola, salta o muro da casa, enquanto o namorado da jovem pula na piscina.

