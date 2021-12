Policia flagra festa com 130 pessoas e fecha 2 bingos em Sâo Paulo

A Polícia Civil interditou uma festa com cerca de 130 pessoas, na noite deste sábado, 3, no Parque Cocaia, região do Grajaú na zona sul da capital paulista. De acordo com a polícia, um terço do público não usava máscara.

Entre sábado e este domingo, 4, pelo menos dois bingos foram fechados, um no bairro da Saúde e outro em Indianópolis.

A cidade de São Paulo está com 91% dos leitos de UTI ocupados e 86% dos de enfermaria. Desde o dia 15, todo estado de São Paulo está na fase emergencial do Plano São Paulo para reduzir a propagação da Covid-19.

Apenas uma lista restrita de serviços essenciais está em funcionamento. A orientação das autoridades de saúde é para as pessoas evitarem aglomerações e usarem equipamentos de proteção individual, como máscaras.

adblock ativo