Polícia finca bandeira do Brasil no Complexo do Alemão

A polícia hasteou uma bandeira do Brasil e outra do Estado do Rio de Janeiro no início da tarde deste domingo, 28, no ponto mais alto do Morro do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Segundo a Agência Brasil, o delegado Ronaldo Oliveira, chefe das delegacias especializadas, afirmou que o hasteamento das bandeiras significa a posse oficial do terreno pelo Poder Público. As bandeiras foram hasteadas na torre do teleférico que está sendo construído para ligar os diversos morros da região.

