Polícia Federal suspende paralisação desta quarta

Os policiais federais decidiram suspender a paralisação prevista para começar nesta quarta-feira, 22, em todo o Brasil.

A decisão foi tomada durante uma videoconferência realizada na noite desta terça-feira, 21, com a participação de todos os 27 sindicatos regionais.

O motivo da greve foi a concessão de benefícios pelo Governo Federal aos delegados, sem estendê-los para os demais policiais, por meio da Medida Provisória 657/2014.

Entretanto, segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), a categoria decidiu suspender o movimento após a intervenção do ministro interino da Casa Civil, Valdir Simão, e do ministro da Secretaria de Relações Internacionais, Ricardo Bezoini, com o objetivo de tentar solucionar a situação.

Em comunicado à categoria, o Governo Federal ressaltou que "o texto da Medida Provisória 657/2014 não altera os requisitos para ocupação dos cargos comissionados atualmente ocupados por agentes, escrivães, papiloscopiostas, peritos e servidores administrativos da Polícia Federal".

Segundo a nota, uma reunião já foi marcada para a próxima quarta-feira, 29, com a participação de representantes dos ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil, para discutir as atribuições dos cargos e reestruturação da carreira.

