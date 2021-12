Polícia Federal pede inclusão de André do Rap na lista de procurados da Interpol

A Polícia Federal (PF) solicitou, nesta segunda-feira, 12, a inclusão do nome do narcotraficante André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), em Santos, no litoral paulista, é considerado foragido desde a noite de sábado, 10, após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, suspender a decisão do ministro Marco Aurélio de colocá-lo em liberdade. Investigações revelam que o traficante já havia fugido para o exterior. A inclusão na chamada "lista vermelha" da Interpol acionará agentes em todo mundo na busca de André do Rap.

O narcotraficante é suspeito de ser o principal elo do PCC com os mafiosos italianos Nicola Assisi e Patrick Assisi, acusados pelo governo italiano de serem os principais chefes da 'Ndrangheta na América do Sul, mas detidos na Praia Grande (SP) em julho de 2019 e aguardando processo de extradição no presídio federal de Brasília.

