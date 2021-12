Polícia Federal faz operação contra venda de sentenças no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) cumpre 11 mandados de prisão contra um esquema de vendas de sentenças na Justiça do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 24. Durante a Operação Plantão, os policiais fazem buscas em endereços residenciais, comerciais e profissionais dos investigados.

Um dos alvos da investigação é o desembargador Siro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O magistrado já vinha sendo investigado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que apura a venda de sentenças no Fórum da capital. De acordo com o inquérito no STJ, o desembargador usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e, assim, liberar os presos, segundo informações publicadas pelo G1.

Além dos inquéritos no STJ, Darlan também é alvo de uma representação na Presidência do Tribunal de Justiça e de uma investigação no CNJ para apurar faltas disciplinares.

adblock ativo